"Україна в біді" – WSJ про виклики для України від тандему Трамп-Венс

Раніше Венс приголомшив заявою, що "Штати повинні більше зосередитися на Східній Азії. Це буде майбутнє зовнішньої політики США на наступні 40 років".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав сенатора від Огайо Джей Ді Венса своїм обранцем у віце-президенти. Це рішення викликало неабияке занепокоєння у Європі на тлі скептичних висловлювань Венса щодо допомоги Україні.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Європа стривожена

"Україна в біді", — сказав один високопоставлений європейський чиновник у коментарі виданню у вівторок, 16 липня.

Саме такі настрої панували серед групи іноземних послів та інших дипломатів, які зібралася 16 липня у Мілуокі (штат Вісконсин) на заході, присвяченому залученню іноземних інвестицій у цей регіон, зазначає WSJ.

Рішення Трампа, щоб Венс приєднався до нього, викликало занепокоєння в Європі, що і без того скептично налаштованого Трампа можна буде переконати підтримати Україну у війні проти російського вторгнення. В європейських столицях побоюються, що без сильної допомоги США Україна матиме менше важелів впливу на будь-які мирні переговори з Москвою або може прямо програти війну.

Гучні заяви Венса

За інформацією видання, Венс є провідним голосом серед ультраконсервативних республіканців, які виступають проти надсилання фінансування Україні, що протиставляє його багатьом агресивним членам його партії, які стали на бік демократів, розглядаючи це питання як імператив національної безпеки США.

Дональд Трамп давно вимагав від європейських країн більше робити свій внесок в альянс НАТО, збільшуючи свої військові витрати. Колишній президент також поставив під сумнів допомогу США на тлі зростаючих внутрішніх проблем.

"Трамп фактично подає тривожний дзвінок, щоб сказати, що Європа повинна взяти на себе більшу роль у своїй безпеці", — сказав маловідомий на той час Венс на одному з форумів Мюнхенської конференції безпеки на початку цього року.

Політик стверджував, що кількість боєприпасів, які США та Європа реально здатні надіслати Україні, дуже обмежена через виробничі потужності.

Також Венс приголомшив заявою, що "Сполучені Штати повинні більше зосередитися на Східній Азії. Це буде майбутнє зовнішньої політики США на наступні 40 років, і Європа має прокинутися до цього факту".

Колишня конгресменка-республіканка Ліз Чейні, відвертий критик Трампа, вже розкритикувала Венса за його позицію щодо допомоги Україні.

"Він капітулював би перед Росією і пожертвував би свободою наших союзників в Україні, — заявила Чейні в мережі X. — Республіканська партія Трампа більше не є партією Лінкольна, Рейгана чи Конституції".

У вересні 2023 року напередодні візиту президента України Володимира Зеленського для виступу в Конгресі Венс заявив, що законодавці-республіканці, які підтримують Україну, не відповідають вимогам своїх власних виборців.

Його не зворушили аргументи колег про те, що підтримка допомоги Україні відповідає спадщині Рональда Рейгана .

"Слухайте, я думаю, що Рейган був чудовим президентом. Рейган також був президентом 40 років тому, 45 років тому, у зовсім іншій країні", – сказав він.

Можливо, не все втрачено

Ян Техау, колишній німецький чиновник з питань оборони, сказав, що Венс здобув певну репутацію в Європі як людина, з якою можна спілкуватися, навіть коли є серйозні розбіжності.

Серед європейських чиновників, з якими він налагодив стосунки, є новий міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі з лівоцентристської Лейбористської партії.

"Венс молодий, він амбітний, він хоче довести себе. Той факт, що у нього ще попереду кар’єра, робить його цікавим партнером. Можливо, він не захоче спалити занадто багато мостів", – припускає Ян Техау.

Нагадаємо, 15 липня на з'їзді Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що обрав Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Джей Ді Венс - сенатор зі штату Огайо, безапеляційний противник допомоги Україні.

Детальніше про те, що напарник Трампа Джей Ді Венс говорив про війну в Україні, розповів кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

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