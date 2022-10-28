Україна в ООН переконана, що РФ фейками закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин

Росія захотіла зібрати засідання Ради Безпеки з єдиною метою - поширювати свою пропаганду та дезінформацію, що є свідомим зловживанням відповідальністю РБ щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.

Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу, скликаному Росією для обговорення «військово-біологічної діяльності США в Україні».

Про це пише Укрінформ.

Гайовишин наголосила, що «Україна ніколи й ніде не розробляла, не виробляла спільно з будь-ким і не зберігала біологічну чи хімічну зброю».

Вона підкреслила, що Україна готова до приймання групи міжнародних незалежних експертів для забезпечення прозорості діяльності лабораторій громадського здоров'я після того, як Росія припинить повномасштабну агресивну війну й виведе своїх військових з території нашої держави.

Але РФ закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин, сказала вона.

«Це загроза, до якої слід ставитися серйозно. Україна звертається до міжнародного товариства з проханням виявляти максимальну пильність та чинити тиск на Росію з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї», - резюмувала заступниця постпреда.

Російський фейк про "брудну бомбу"

Росія поширює у світі нісенітницю про те, що Україна нібито готує "брудну бомбу" і хоче застосувати її на своїй території. Міжнародна спільнота зовсім не вірить у брехливі звинувачення Кремля.

Своєю чергою американський генерал Бен Годжес попереджає: заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку до "операції під чужим прапором". Імовірно, Путін може сам застосувати ядерну зброю, щоб звинуватити в цьому Україну.

Російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Путін вирішив провести гучну кампанію із "брудною бомбою", щоб відвернути увагу від відступу з Херсона.

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