Україна в ООН пояснила, чому Лукашенку краще не втягуватись у розпочату Росією війну

Україна уважно стежить за діями Росії щодо подальшого залучення Білорусі до агресії.

Анастасія Павленко
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив про посилення втягування Білорусі у війну РФ проти України та попередив про «руйнівні наслідки» у разі нового нападу з півночі.

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

За словами дипломата, режим Олександра Лукашенка фактично відмовився від суверенітету, дозволивши Москві використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі.

«Під зростаючим тиском Кремля Білорусь підштовхують до глибшого залучення у війну, зокрема шляхом мобілізаційних заходів, розгортання передових ракетних систем та навчань, пов’язаних з ядерною зброєю», — сказав Мельник.

За його словами, це створює «нову безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для європейської безпеки».

Мельник наголосив, що Україна сподівається на відсутність нового вторгнення з території Білорусі, однак готова до відповіді відповідно до статті 51 Статуту ООН.

«Будь-який напад з Півночі викличе негайну та рішучу відповідь, і режим у Мінську зіткнеться з руйнівними наслідками», — заявив постпред України.

Чи можливий повноцінний наступ із Білорусі — останні новини

Нагадаємо, Україна екстрено укріплює кордон через загрозу з Білорусі. Прикордонники та військові посилюють інженерне облаштування і створюють мінно-вибухові загородження по всій протяжності північного кордону.

Президент Володимир Зеленський поїхав на північні рубежі, зокрема до міста Славутич, щоб перевірити підготовку до захисту в разі нового російського наступу з Білорусі.

Зеленський попередив, що РФ дійсно розглядає напад на Україну з Білорусі та Брянщини.

Сам Лукашенко назвав умову, за якої Білорусь може вступити у війну проти України.

