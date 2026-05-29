Україна в ООН пояснила, чому Лукашенку краще не втягуватись у розпочату Росією війну

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив про посилення втягування Білорусі у війну РФ проти України та попередив про «руйнівні наслідки» у разі нового нападу з півночі.

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

За словами дипломата, режим Олександра Лукашенка фактично відмовився від суверенітету, дозволивши Москві використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі.

«Під зростаючим тиском Кремля Білорусь підштовхують до глибшого залучення у війну, зокрема шляхом мобілізаційних заходів, розгортання передових ракетних систем та навчань, пов’язаних з ядерною зброєю», — сказав Мельник.

За його словами, це створює «нову безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для європейської безпеки».

Мельник наголосив, що Україна сподівається на відсутність нового вторгнення з території Білорусі, однак готова до відповіді відповідно до статті 51 Статуту ООН.

«Будь-який напад з Півночі викличе негайну та рішучу відповідь, і режим у Мінську зіткнеться з руйнівними наслідками», — заявив постпред України.

