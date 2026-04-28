Україна в ООН закликала негайно припинити бойові дії біля АЕС: існує ризик ядерної катастрофи

Україна наголосила на необхідності негайного припинення будь-яких воєнних дій поблизу атомних об’єктів, які створюють ризики ядерної катастрофи в умовах війни з Росією.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко під час заходу у штаб-квартирі Організація Об’єднаних Націй, присвяченого ядерній безпеці та 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи, - пише Укрінформ.

За його словами, повномасштабна війна Росії проти України створює безпрецедентні виклики для ядерної безпеки. Зокрема, йдеться про інциденти в районі Чорнобильська атомна електростанція, а також постійні загрози для Запорізька атомна електростанція.

Міщенко нагадав про цілеспрямований удар російського безпілотника по ЧАЕС, унаслідок якого було пошкоджено новий безпечний конфайнмент.

«Усі воєнні дії поблизу ядерних об’єктів мають бути негайно припинені. Будь-яке пошкодження таких об’єктів може звести нанівець десятиліття міжнародних зусиль у сфері ядерної безпеки», — наголосив дипломат.

Він підкреслив, що радіаційні ризики не мають державних кордонів, а наслідки можливих аварій становлять спільну відповідальність для всього світу.

За словами заступника глави МЗС, саме Чорнобильська катастрофа стала основою для створення ключових міжнародних механізмів у сфері ядерної безпеки, зокрема систем раннього повідомлення про аварії та розширеної співпраці з Міжнародне агентство з атомної енергії.

Окремо він відзначив роль ООН і міжнародних партнерів у подоланні наслідків аварії, моніторингу радіаційного стану, медичній та науковій підтримці постраждалих регіонів і довгостроковому відновленні.

Міщенко також наголосив, що Росія намагається досягти капітуляції України, однак цього не станеться завдяки опору української армії, стійкості суспільства та міжнародній підтримці.

Атака дроном на ЧАЕС 2025 року — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною свідомо атакував укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, спричинивши пожежу на даху саркофага. В МАГАТЕ підтвердили факт вибуху, а в Офісі президента зазначили, що атака була цілеспрямованою. Попри влучання, за даними ДСНС, радіаційний фон залишався у межах норми (0,57 мкЗв/год).

У березні 2026 року Financial Times писала, що торішня атака пошкодила конфайнмент ЧАЕС, пробивши захисну арку. Тимчасовий ремонт не розв’язав проблему: через розгерметизацію неможливо підтримувати рівень вологості, що загрожує корозією металоконструкцій та зриває демонтаж старого саркофага. Керівництво станції та ЄБРР попереджають, що це континентальна загроза, оскільки повторні удари або сейсмічні хвилі від вибухів можуть спричинити обвал конструкцій і масштабний викид радіації.

