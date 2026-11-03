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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна в ООН закликала заарештувати Путіна: Мельник звернувся до держав

Український дипломат закликав держави-учасниці Римського статуту виконати ордери на арешт шістьох російських високопосадовців.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав країни виконати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна та ще п’ятьох російських посадовців.

Про це він заявив на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, присвяченому звіту МКС, повідомляє Укрінформ.

«Усі ці ордери МКС мають бути виконані», — наголосив Мельник.

Дипломат закликав держави-учасниці Римського статуту заарештовувати підозрюваних і передавати їх суду.

Йдеться про Путіна та Марію Львову-Бєлову, ордери щодо яких видали у справі про незаконну депортацію та переміщення українських дітей. Ще четверо фігурантів — Сергій Кобилаш, Віктор Соколов, Сергій Шойгу та Валерій Герасимов. Їх підозрюють у злочинах, пов’язаних з ударами по українській енергетиці.

Мельник наголосив, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити цивільних без води, тепла та електрики перед зимою. За його словами, відповідальність має наставати незалежно від посади винних, а тривалий мир неможливий без правосуддя.

Окремо постпред закликав держави долучатися до роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який має доповнити роботу МКС.

Нагадаємо, що раніше США запровадили санкції проти президентки МКС, яка видавала ордер на арешт Путіна

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