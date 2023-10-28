Україна в ООН запевнила, що ЗСУ й надалі знищуватимуть окуповані аеропорти, російську зброю та техніку

Україна засудила порушення Росією використання інструментарію Радбезу ООН, який вона скликала для відвертання уваги від воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Про це заявив на засіданні РБ радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник, - пише Укрінформ.

«Абсолютно неприйнятно поспішно вимагати проведення засідань Радбезу з єдиною метою – чинити перешкоди заходам, запланованим та підготовленим іншими членами РБ заздалегідь», – сказав Дворник. Він вказав на «когнітивний дисонанс» у заявах представників Росії.

РФ «послідовно виправдовує вторгнення, посилаючись на право на самооборону і заявляючи про те, що «рішення було ухвалено відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй», що передбачає право держав на самооборону.

Але два дні тому Москва в контексті війни в Ізраїлі послалася на рішення Міжнародного суду ООН, щоб довести, що право на самооборону не може бути застосоване у випадку з державою-окупантом.

«А саме такою державою щодо України є Росія», – підкреслив дипломат.

Росія, за його словами, не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року про припинення воєнних дій РФ в Україні.

Поводження Москви він назвав «виставою, маніпуляцією, лицемірством і цинізмом». Це «дуже жалюгідна вистава… намагаючись звинуватити жертву збройної агресії в отриманні засобів захисту, Росія вже більш як рік отримує іранські безпілотники і зараз готова стати навколішки перед північнокорейським режимом, щоб випросити додаткову зброю і боєприпаси для продовження агресивної війни проти України», - зауважив Дворник.

Україні продовжуватиме боротися доти, доки кожен український громадянин і кожен клаптик суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки.

Також читайте Ізраїль планує відмовляти у видаванні віз представникам ООН після скандальної заяви Гутерреша

«Ми знищуватимемо аеропорти…, як це сталося 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську. Ми й надалі знищуватимемо російську техніку та солдатів, яких московські генерали посилають як гарматне м'ясо для самогубних атак на українське місто Авдіївку», – наголосив дипломат.

Він зауважив, що єдиним правильним рішенням для російських солдатів в Україні було б або здатися в полон, «як багато хто вже зробив», або залишити тимчасово окуповані території України «без будь-яких зволікань».

«А поки вони перебувають в Україні, то залишатимуться легітимними військовими цілями», - резюмував Дворник.

Нагадаємо, що вночі 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери та обладнання ЗС РФ.

Пізніше у Силах спеціальних операцій ЗСУ відзвітувавши про операцію DRAGONFLY. Так, росіяни втратили щонайменше 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Крім того, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Стало відомо, що по ворогу відпрацювали американськими ракетами ATACMS.

Читайте також: