Домовленість про припинення ударів по енергетиці Росії та України є лише "на словах" – Sky News

Україна погодилась "в принципі" на припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Київ підтримує й повне припинення вогню, але погодиться також на часткове.

Про це пише Sky News з посиланням на анонімне українське джерело, знайоме з ситуацією.

За словами співрозмовника журналістів, попри гучні заяви про досягнення домовленостей щодо припинення вогню, залишаються невирішеними багато питань. Наразі є лише принципова згода на словах про те, що Росія не завдаватиме ударів по енергооб'єктах, якщо Україна припинить атакувати російську енергосистему.

"Поки що ми в принципі домовилися про взаємне припинення вогню по енергетичних об'єктах, але деталі ще вимагають уточнення. Технічних умов наразі немає, і ми не вирішили питання контролю за припиненням вогню, тому наша команда та американці над цим працюватимуть", – додало джерело.

Нагадаємо, вперше від початку війни з’явилися реальні перспективи для досягнення повного припинення вогню. За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, це може статись вже за кілька тижнів. США розглядають варіант пом'якшення санкцій після укладення угоди про припинення вогню в Україні.

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