Україна в Радбезі ООН розповіла, чим має закінчитися війна для Путіна і інших російських воєнних злочинців

Україна в Радбезі ООН розповіла, чим має закінчитися війна для Путіна і інших російських воєнних злочинців

Майже 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно показали, що війна закінчиться поразкою РФ.

Про це йшлося в заяві української делегації в ООН, яку озвучив радник постпредства України Сергій Дворник, - пише Укрінформ.

Також країна підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

«Такий трибунал стане завершальним акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських воєнних злочинців. Після 100 днів мужнього опору ЗСУ і всього українського народу ясно, що ця неспровокована й невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразкою, яка стане перемогою для всього цивілізованого світу», - зауважив дипломат.

Тільки в Київській області після відступу російської армії було знайдено 1200 тіл убитих мирних жителів. Кількість жертв серед цивільного населення в Маріуполі, за його словами, можна буде підрахувати лише після деокупації міста. Щодня в Україні скоюється близько 200-300 воєнних злочинів, а загальна їхня кількість від початку вторгнення перевищує 15 тисяч.

Слідчі органи вже зареєстрували 1042 кримінальні провадження за фактами злочинів, скоєних проти дітей під час вторгнення. Щонайменше 261 дитина загинула, 460 поранені та 145 зникли безвісти. Уже встановлено особи 11 російських військовослужбовців, підозрюваних у жорстокому поводженні з дітьми.

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Україна держава продовжуватиме боротися за повернення більш як 230 тисяч українських дітей, насильно депортованих до Росії.

Тому Україна закликає всіх партнерів приєднатися до зусиль щодо забезпечення правосуддя в рамках роботи спільної слідчої групи з розслідування воєнних злочинів Росії, у якій також беруть участь Євроюст та Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у доповіді для Ради безпеки ООН.

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