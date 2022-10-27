Україна в темряві: Зеленський записав звернення до українців

Президент Володимир Зеленський записав 27 жовтня відеозвернення до українців зі словами підтримки в умовах проблем з електропостачанням внаслідок російських ракетних ударів.

Відповідний ролик глава держави виклав у Мережу.

"Звернення моє буде трішки пізніше, бо робочий день ще не закінчився, просто хотів на кілька секунд підтримати вас", – сказав президент.

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"Непростий день. Б’ють варвари по нашій енергетиці. Але я впевнений – ми пройдемо цю темряву мужньо, гідно. Головне – зберегти світло у своєму серці. У кожного і в кожної воно своє. Для когось – це батько на фронті. Для когось – це товариш, побратим у пам'яті, але залишається назавжди. Для когось – це люба, любий поруч. Для когось – перше побачення. Впевнений, що це світло, побачене сьогодні, для когось ось така, як у мене, але своя фотка головна (показує фото з сім’єю – ред.). Я впевнений, що для нас всіх Україна – це головне світло. Заради неї переможемо. Впевнений. Слава Україні!" – наголосив Зеленський.

У Зеленського за вечір буде два звернення

Нагадаємо, в ніч проти 27 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київської області. Внаслідок атаки у столиці запровадили безпрецедентні екстрені обмеження світла.

Згодом стало відомо, що через нічні обстріли енергетичної інфраструктури у Києві та області понад 1,5 млн осіб залишились без електропостачання.

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