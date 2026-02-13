Україна вдарила санкціями по 91 судну тіньового флоту РФ: деталі указу Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти 91 судна, які Росія використовує для нелегального експорту нафти. Ці танкери працюють під прапорами 20 країн, намагаючись обійти світові енергетичні обмеження.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський підписав указ, яким запровадив у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту Росії.

Ці кораблі РФ задіювала для перевезення нафти та нафтопродуктів із російських портів, зокрема з Новоросійська, Усть-Луги та Приморська, до третіх країн. Постачання здійснювалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать дані моніторингу в Чорному, Червоному й Балтійському морях.

Що відомо про підсанкційні судна з російською нафтою?

Підсанкційні судна ходили під прапорами майже 20 країн. Серед них лише одне — під російським стягом, інші ж були зареєстровані під прапорами Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Україна передасть зібрану інформацію відповідним державам і продовжить співпрацю з партнерами для подальшої синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях. Із переліку 27 суден уже перебувають під обмеженнями з боку США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Щодо решти 64 триває робота із запровадження санкцій.

Важливість обмежень проти тіньового флоту РФ

Обмеження проти тіньового флоту є одним із ключових напрямів, адже дозволяє посилити тиск на тих, хто транспортує російську нафту й таким чином сприяє наповненню бюджету РФ для фінансування війни проти України.

«Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини», — зазначив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, у січні Зеленський повідомив, що обмеження на морський експорт нафти вже позбавляють Росію щонайменше 30 млрд дол. річного доходу, а завдяки міжнародній координації вдалося зупинити 20% російського тіньового флоту. Президент доручив Службі зовнішньої розвідки передати партнерам дані про нові танкери та китайські схеми обходу санкцій, наголосивши, що тиск на капітанів, страховиків та інфраструктуру агресора є ключовим для пришвидшення дипломатичного завершення війни.

До слова, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американські санкції проти російської нафти можуть бути скасовані у разі укладення мирної угоди між РФ та Україною. На його думку, такий крок разом із домовленостями щодо Венесуели та Ірану наситить ринок сировиною, що призведе до суттєвого зниження світових цін на енергоносії.