Україна веде активний діалог із командою Трампа: Зеленський розповів подробиці

Україна активізувала переговори з командою президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, спілкування було найінтенсивнішим за весь час.

“Сьогодні увесь день на різних рівнях триває більш інтенсивна робота з командою президента Трампа, ніж будь-коли. Багато дзвінків – тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека якнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно”, – зазначив Зеленський.

Президент також анонсував активну дипломатичну роботу наступного тижня як в Україні, так і за її межами.

“Попереду багато роботи – в Україні, в Європі, із США”, – додав він.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив свій візит до Саудівської Аравії в понеділок, 10 березня, та анонсував українсько-американські переговори, які розпочнуться там пізніше.

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