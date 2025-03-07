Україна веде активний діалог із командою Трампа: Зеленський розповів подробиці

Обидві команди працюють заради миру.
Україна активізувала переговори з командою президента США Дональда Трампа.
Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, спілкування було найінтенсивнішим за весь час.
“Сьогодні увесь день на різних рівнях триває більш інтенсивна робота з командою президента Трампа, ніж будь-коли. Багато дзвінків – тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека якнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно”, – зазначив Зеленський.
Президент також анонсував активну дипломатичну роботу наступного тижня як в Україні, так і за її межами.
“Попереду багато роботи – в Україні, в Європі, із США”, – додав він.
Нагадаємо, Зеленський підтвердив свій візит до Саудівської Аравії в понеділок, 10 березня, та анонсував українсько-американські переговори, які розпочнуться там пізніше.
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