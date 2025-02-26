Україна веде переговори щодо гарантій безпеки зі США та Європою - Зеленський

Україна працює над тим, щоб США залишалися ключовим союзником, водночас шукаючи альтернативні гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

"Дивіться, сьогодні важливо, і ми дуже розраховуємо на президента Трампа і на Америку. Сьогодні важливо не втратити Америку як одного з гарантів, або головного, або одного з гарантів безпеки для України. Ми над цим працюємо. Еммануель був, я розумію, про що говорив Еммануель, я маю на увазі в цій тематиці України і війни за Україну. Тому ми передбачаємо, ми дуже хочемо, і ми розуміємо конфігурацію, в якій є місце для США, і, можливо, головне місце", - розповів Зеленський.

За його словами, якщо США відмовляться від провідної ролі у гарантіях безпеки для України, Київ розгляне альтернативні варіанти.

"Ми б хотіли, але якщо Америка не буде хотіти — головне, що ми розуміємо, де можемо мати якісь інші гарантії безпеки від Сполучених Штатів. І ми розуміємо, які можливості відкрили б ширшого залучення Європи, тому що Європа почувається більш спокійно, коли Америка поруч", — сказав він.

Після переговорів зі США Зеленський планує візит до Лондона та зустріч із європейськими лідерами для обговорення гарантій безпеки.

"І це правильно, бо ми союзники всі. Ми союзники. І я думаю, що і команда Сполучених Штатів Америки також скоро все це зрозуміє. Дуже вірю в це. Ось і все. Тому конфігурацію ми проговорюємо після Сполучених Штатів. Якщо я поїду, подивимось. Тобто я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємось", - сказав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що в новій допрацьованій угоді з США про українські рідкісноземельні мінерали все ж таки йтиметься про гарантії безпеки Києву.

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