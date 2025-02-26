Україна веде переговори щодо гарантій безпеки зі США та Європою - Зеленський

Якщо США відійдуть, Україна розгляне інші гарантії безпеки.
Україна працює над тим, щоб США залишалися ключовим союзником, водночас шукаючи альтернативні гарантії безпеки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.
"Дивіться, сьогодні важливо, і ми дуже розраховуємо на президента Трампа і на Америку. Сьогодні важливо не втратити Америку як одного з гарантів, або головного, або одного з гарантів безпеки для України. Ми над цим працюємо. Еммануель був, я розумію, про що говорив Еммануель, я маю на увазі в цій тематиці України і війни за Україну. Тому ми передбачаємо, ми дуже хочемо, і ми розуміємо конфігурацію, в якій є місце для США, і, можливо, головне місце", - розповів Зеленський.
За його словами, якщо США відмовляться від провідної ролі у гарантіях безпеки для України, Київ розгляне альтернативні варіанти.
"Ми б хотіли, але якщо Америка не буде хотіти — головне, що ми розуміємо, де можемо мати якісь інші гарантії безпеки від Сполучених Штатів. І ми розуміємо, які можливості відкрили б ширшого залучення Європи, тому що Європа почувається більш спокійно, коли Америка поруч", — сказав він.
Після переговорів зі США Зеленський планує візит до Лондона та зустріч із європейськими лідерами для обговорення гарантій безпеки.
"І це правильно, бо ми союзники всі. Ми союзники. І я думаю, що і команда Сполучених Штатів Америки також скоро все це зрозуміє. Дуже вірю в це. Ось і все. Тому конфігурацію ми проговорюємо після Сполучених Штатів. Якщо я поїду, подивимось. Тобто я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємось", - сказав президент.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що в новій допрацьованій угоді з США про українські рідкісноземельні мінерали все ж таки йтиметься про гарантії безпеки Києву.
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