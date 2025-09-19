Україна веде переговори з Росією: Умєров назвав, про що саме

Секретар РНБО України Рустем Умєров / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Україна веде переговори з Росією, але не щодо завершення війни, а про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров сказав телеканалу CNN.

Секретар РНБО відповів на запитання журналістки про те, чи тривають переговори між Україною та Росією щодо завершення війни.

«Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених»», — сказав Умєров.

Він також акцентував на тому, що з іншого боку лідери країн Євросоюзу разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

«Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі», — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, наприкінці серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що керівники російської та української переговорних груп перебувають у контакті, але Кремль поки що не може назвати точних термінів нового раунду перемовин. Пєсков також вкотре сказав, що контакти на високому або вищому рівні мають бути добре підготовлені, щоб був результат.

Зауважимо, Зеленський неодноразово пропонував провести перемовини щодо закінчення війни на найвищому рівні — під час зустрічі між ним та президентом РФ Володимиром Путіним. Однак господар Кремля постійно уникає такого сценарію, зокрема, пропонуючи зустріч у Москві, і знаючи, що Зеленський туди не приїде.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що відносини між Путіним та Зеленським «жахливі» і назвав це однією з головних перешкод, що заважають йому завершити війну в Україні. А ще американський лідер не виключив, що через згадану ненависть йому доведеться сидіти між президентами РФ та України у разі потенційної зустрічі.