Дональд Трамп та Вооодимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна відбила першу атаку швидкого примусу, яка була спрямована на те, щоб змусити державу підписати невигідний договір.

Про це заявив експерт аналітичного центру «Об’єднана Україна» Ігор Попов.

«Це була спроба примусити Україну підписати невигідні для себе умови договору. Відповідно, реакція нашої країни була правильною», — наголосив Попов.

Реклама

За його словами, президент Володимир Зеленський підписав секретні директиви, зміст яких не оприлюднюється. Однак з огляду на попередню інформацію можна стверджувати, що ці директиви були виконані. Частина пунктів із мирного плану перенесена на майбутню зустріч двох президентів — Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Деякі положення, за словами експерта, довелося вилучити з документа, оскільки йдеться про проєкт двосторонньої рамкової угоди між Україною та США.

«Туди нелогічно вписувати, що Україна отримує торговельні преференції чи членство від ЄС, адже ЄС не є підписантом цієї угоди», — пояснив він.

Тому такі пункти мають бути перенесені в інший трек або оформлені окремим документом.

Реклама

Попов додав, що всі узгоджені положення наразі відповідають інтересам України. Європейські партнери також висловили підтримку, а оцінка сенатора Марко Рубіо була позитивною.

Водночас, за словами експерта, наступним кроком може стати передача документа до Москви.

«Ймовірно, вони скажуть „ні-ні-ні“, бо їм подобається той план із 28 пунктів, який усі підозрюють, що його писали росіяни», — зазначив він.

Попов прогнозує, що попереду ще кілька раундів складних переговорів.

Реклама

«Процес повертається до того ж циклу. Проте цю атаку швидкого примусу Україна відбила», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передавання мирного плану щодо завершення війни представникам Росії.

Ми раніше інформували, що представник Кремля Юрій Ушаков заявив, що багато положень американського плану, з яким уже ознайомилася Москва, мають вигляд прийнятний для Росії.