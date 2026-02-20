Україна відхилила останню пропозицію США щодо Донбасу: деталі переговорів

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Під час переговорів у Женеві 17-18 лютого американські дипломати запропонували створити демілітаризовану зону на Донбасі під спільним управлінням української та російської адміністрацій. Проте офіційний Київ категорично відхилив цю ініціативу, назвавши її абсолютно нереалістичною та неприйнятною.

Про це пише Kyiv Independent.

Замаскована здача позицій

Американський план передбачав відведення як російських, так і українських військ з частини Донецької області та створення там спільного органу цивільної влади. За словами голови парламентського комітету у закордонних справах Олександра Мережка, фактично це вимагало б від української армії залишити добре укріплені оборонні рубежі та добровільно віддати їх ворогу.

Реклама

Він підкреслив, що американці мислять історичними аналогіями, порівнюючи ситуацію з демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореєю. Проте буферна зона на Корейському півострові значно коротша за нинішню лінію фронту в Україні, яка простягається на сотні кілометрів.

«Це наша земля. Ми не визнаємо її російською, навіть якщо це вільна економічна зона. Наша земля — це наші люди, наш прапор і наш контроль», — заявляв раніше президент Володимир Зеленський щодо подібних територіальних ініціатив.

Відсутність компромісу та роль США

Представники української влади зазначають, що Москва продовжує вимагати повного виведення військ ЗСУ з регіону, що робить будь-які спільні сценарії управління неможливими. На думку депутата Ярослава Юрчишина, очікувати реалізації таких ідей зараз передчасно, адже найкраща відповідь на подібні пропозиції — це подальше посилення України та її армії.

Під час женевських переговорів сторонам так і не вдалося досягти прориву в територіальних питаннях. Водночас український лідер повідомив про один важливий консенсус: усі учасники погодилися, що в разі досягнення режиму припинення вогню, головна відповідальність за його моніторинг лежатиме саме на Сполучених Штатах.

Реклама

Нагадаємо, Росія вимагає від України передати контрольовані нею землі в Донецькій області як умову припинення війни. Це територія довжиною близько 80 кілометрів і шириною 64 кілометри, яка включає десятки міст і сіл. Вона розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном регіону.