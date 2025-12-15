ТСН у соціальних мережах

Політика
153
1 хв

Україна відкриє офіс у Німеччині для виготовлення зброї: Зеленський розповів подробиці

Володимир Зеленський анонсував у Берліні відкриття офісу, який займатиметься експортом зброї та виробництвом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна готує відкриття у Берліні одного з перших офісів, який буде сфокусований на розвитку співпраці з Німеччиною у сфері оборонної промисловості. Зокрема на експорті зброї та реалізації спільних виробничих проєктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на бізнес-форумі у Німеччині.

«У Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї, спільними виробничими проєктами з вашої країни, з Німеччини», — повідомив Зеленський.

Також президент України наголосив на важливості Німеччини як торговельного партнера.

«Саме Німеччина є одним з найбільших наших торговельних партнерів в Європі. І так буде залишатись надалі. Я впевнений в цьому», — розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що залучення більшої кількості компаній та контрактів з Німеччиною є одним із ключових завдань українського уряду. Він підкреслив, що така співпраця не лише зміцнить економіки обох країн, але й створить основу для посилення взаємодії всередині Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з американською стороною у Берліні, які тривали вчора і сьогодні (14-15 грудня).

Під час напруженого раунду переговорів у Берліні президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід української армії з Донецької області. Київ готовий на різні компроміси, зокрема й болісні. Однак існують «червоні лінії».

153
