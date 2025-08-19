Україна відкидає план Кремля заморозити фронт: жодних територіальних поступок Росії — ЗМІ

Прапори України та Росії

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США стало відомо, що Україна категорично відмовляється від будь-яких домовленостей, що передбачають втрату територій, і не сприймає пропозицій Кремля заморозити фронт на умовах відведення українських військ із частково окупованих східних регіонів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документ, який Київ презентував у Вашингтоні.

Як йдеться в документі, який Київ презентував західним союзникам, реалізація такого сценарію створила б для Росії плацдарм для подальшого наступу на Дніпро та інші українські міста. Українська сторона наголошує: це дозволило б Кремлю досягти цілей агресії іншими шляхами та закріпити фактичний контроль над окупованими територіями.

«Стійкий мир можливий лише за умови сильної системи безпеки, а не через поступки чи подарунки Путіну», — йдеться у позиції Києва.

Україна також вимагає повної компенсації збитків від Росії, зокрема коштом понад $300 млрд заморожених російських активів у західних країнах. На думку української сторони, будь-яке послаблення санкцій проти РФ можливе лише у випадку повного виконання майбутньої мирної угоди Москвою.

Таким чином, Україна чітко позначила свою «червону лінію»: жодних поступок щодо територій та відсутність згоди на «замороження конфлікту», яке може стати лише підготовкою до нового наступу Кремля.

Ці гарантії мають на меті стримати Росію від повторного нападу на Україну.