Україна відкидає план Кремля заморозити фронт: жодних територіальних поступок Росії — ЗМІ
Київ наголошує, що не погодиться на жодну мирну угоду з поступками територій та відхиляє пропозицію Москви заморозити війну в обмін на відведення українських військ із Донеччини та Луганщини.
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США стало відомо, що Україна категорично відмовляється від будь-яких домовленостей, що передбачають втрату територій, і не сприймає пропозицій Кремля заморозити фронт на умовах відведення українських військ із частково окупованих східних регіонів.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документ, який Київ презентував у Вашингтоні.
Як йдеться в документі, який Київ презентував західним союзникам, реалізація такого сценарію створила б для Росії плацдарм для подальшого наступу на Дніпро та інші українські міста. Українська сторона наголошує: це дозволило б Кремлю досягти цілей агресії іншими шляхами та закріпити фактичний контроль над окупованими територіями.
«Стійкий мир можливий лише за умови сильної системи безпеки, а не через поступки чи подарунки Путіну», — йдеться у позиції Києва.
Україна також вимагає повної компенсації збитків від Росії, зокрема коштом понад $300 млрд заморожених російських активів у західних країнах. На думку української сторони, будь-яке послаблення санкцій проти РФ можливе лише у випадку повного виконання майбутньої мирної угоди Москвою.
Таким чином, Україна чітко позначила свою «червону лінію»: жодних поступок щодо територій та відсутність згоди на «замороження конфлікту», яке може стати лише підготовкою до нового наступу Кремля.
