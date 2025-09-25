Ахмед аль-Шараа та Володимир Зеленський

Україна та Сирія підписали документ про відновлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з сирійським колегою Ахмедом аш-Шараа.

«Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що під час перемовин сторони детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

«Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Ер-Ріяді — це перша така зустріч на найвищому рівні за останні 25 років.

Ми раніше інформували, що нова влада Сирії направила на адресу Кремля запит на видачу експрезидента Башара Асада, який утік до Москви.