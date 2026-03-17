Україна відновить "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує роботи

Нафтопровід "Дружба" / © Associated Press

Україна погодилася на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу «Дружба», який зазнав пошкоджень внаслідок російських атак.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, європейські експерти вже готові розпочати роботу найближчим часом.

«ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Україна прийняла цю пропозицію. Європейські експерти доступні негайно», — зазначила вона.

У Євросоюзі наголошують, що головною метою є забезпечення стабільного енергопостачання для країн Європи, зокрема Центральної та Східної Європи.

У спільній заяві Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти зазначається, що після ударів по інфраструктурі «Дружби» ЄС розпочав активні консультації з Україною та європейськими державами щодо відновлення транспортування нафти, зокрема до Угорщини та Словаччини.

Крім того, в ЄС підкреслили, що паралельно працюють над пошуком альтернатив російській нафті, аби зменшити залежність регіону від енергоресурсів РФ.

Конфлікт навколо «Дружби»

Останнім часом навколо нафтопроводу «Дружба» виникла низка суперечок між Україною та окремими європейськими країнами.

Зокрема, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Україна нібито відмовилась від переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу. У Міністерстві закордонних справ України ці звинувачення спростували, назвавши їх безпідставними.

Водночас прем’єр Угорщини Віктор Орбан звинувачував Київ у створенні «нафтової блокади» та заявляв про ризики для енергетичної безпеки його країни та Словаччини.

Українська сторона наголошує, що всі рішення щодо роботи інфраструктури ухвалюються з урахуванням безпекових ризиків після російських атак.