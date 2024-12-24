Україна відповідатиме перед США за допомогу, щойно республіканці прийдуть до влади – Kyiv Post

Тільки-но республіканці візьмуть під свій контроль Палату представників, Сенат і Білий дім, Україна відповідатиме за допомогу від США. Також відбудуться слухання щодо корупції.

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на інсайдера у Вашингтоні.

УУ публікації йдеться, що нещодавні заяви новообраного президента США Дональда Трампа про підтримку України після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі створили відчуття оптимізму щодо того, що Вашингтон може приготувати для Києва далі. Проте деякі інсайдери серед республіканців не настільки впевнені, що для Києва все пройде гладко.

"Я був на Капітолійському пагорбі минулого тижня і почув багато занепокоєння щодо корупції в Україні", – сказав Стівен Мур, екскерівник апарату конгресмена-республіканця, якого Politico називає "людиною Республіканської партії в Києві".

Після зустрічі з більш ніж сотнею капітолійських офісів Республіканської партії для ознайомлення їх із ситуацією в Україні, Мур сказав виданню про впевненість у тому, що "новий республіканський Конгрес хоче допомогти Україні перемогти". Однак вони також хочуть "побачити відповідальність за гроші, які США надіслали – аж до долара".

За словами Мура, "очікуйте багато слухань із детальними запитаннями" про те, чи належним чином була використана американська допомога Україні. Посадовець зазначив – "якщо українці не зможуть відповісти на ці запитання, республіканці не будуть дуже поблажливими".

За інформацією від джерел видання у Вашингтоні, керівників Конгресу цікавить не лише підзвітність, а й розбирання щодо ймовірної корупції в Україні.

"США надали мільярди на підтримку демократії та верховенства права в Україні", – каже Артур Естопінан, який понад 27 років працював із високопосадовцями-республіканцями у Конгресі. Естопінан додав, що допомога не надсилалася "для можливостей здирництва з українських бізнесменів", як він бачить зараз.

Естопінан, який також є американським лобістом, розповів, що коли нещодавно стало відомо, що він представляє інтереси українського бізнесмена Сергія Тарасова, який стверджує, що "вищі посадовці українського уряду" переслідують його у межах змови з метою викрадення його сільськогосподарської компанії I&U Group, "потік інших українських бізнесменів почав звертатися до мене", розповідаючи подібні історії та шукаючи допомоги в організації зустрічей з американськими офіційними особами, щоб привернути увагу до становища підприємців.

Естопінан також заявив про "шок" з боку понад 100 офісів Конгресу, з якими він спілкувався, щодо того, що "бізнесмени руйнуються вищими українськими чиновниками".

"Американці добре вміють виявляти незаконне переслідування", – наголосив лобіст.

На думку Естопінана, після січневих брифінгів, які він запланував між своїм клієнтом і "лідерами Конгресу, представниками адміністрації США, аналітичними центрами та пресою", інтерес республіканців до розслідування ймовірної корупції в Україні зростатиме.

"Якщо більше людей дізнаються про таку кричущу корупцію, це призведе до подальших розслідувань і навіть до слухань у Конгресі", – каже екскерівник апарату голови комітету Палати представників із закордонних справ.

Як наголосив Мур, є дещо, що ми знаємо напевно: "Ще одна резонансна корупційна справа в Україні може перебити допомогу США Україні на роки".

Нагадаємо, у червні видання The Washington Post писало, що США та їхні союзники вважають, що Україна недостатньо ефективно бореться з корупцією. Це створює напруження між Києвом і його прихильниками щодо подальшої економічної та військової допомоги.

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