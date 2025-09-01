- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна відповіла Путіну на його вигадки про причини війни
Речник МЗС України прямо звинуватив російського диктатора у брехні, назвавши його вигадки «нудними».
Міністерство закордонних справ України відреагувало на брехливу заяву президента Росії Володимира Путіна про причини початку війни, яку диктатор назвав «українською кризою».
Відповідний допис у Мережі опублікував речник українського МЗС Георгій Тихий.
Тихий прямо звинуватив Путіна у брехні.
«Звісно, „підступний Захід“ спровокував „бідну Росію“ напасти на свого сусіда та скоїти сотні тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свою майстерність у брехні — його повторювані вигадки стають дедалі нуднішими», — йдеться в заяві речника МЗС України.
Він наголосив, що єдиним засобом проти такої брехні є тиск на Москву.
Нагадаємо, 1 вересня на саміті ШОС у Китаї Путін заявив, що «криза в Україні» виникла не внаслідок «нападу», а внаслідок «держперевороту». Однією з причин війни проти України очільник Кремля назвав начебто спроби Заходу втягнути Київ до НАТО.