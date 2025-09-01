ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Україна відповіла Путіну на його вигадки про причини війни

Речник МЗС України прямо звинуватив російського диктатора у брехні, назвавши його вигадки «нудними».

Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Міністерство закордонних справ України відреагувало на брехливу заяву президента Росії Володимира Путіна про причини початку війни, яку диктатор назвав «українською кризою».

Відповідний допис у Мережі опублікував речник українського МЗС Георгій Тихий.

Тихий прямо звинуватив Путіна у брехні.

«Звісно, „підступний Захід“ спровокував „бідну Росію“ напасти на свого сусіда та скоїти сотні тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свою майстерність у брехні — його повторювані вигадки стають дедалі нуднішими», — йдеться в заяві речника МЗС України.

Він наголосив, що єдиним засобом проти такої брехні є тиск на Москву.

Нагадаємо, 1 вересня на саміті ШОС у Китаї Путін заявив, що «криза в Україні» виникла не внаслідок «нападу», а внаслідок «держперевороту». Однією з причин війни проти України очільник Кремля назвав начебто спроби Заходу втягнути Київ до НАТО.

