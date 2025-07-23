Україна відповіла РФ на її пропозицію щодо короткотривалих періодів припинення вогню

Речник Міністерства закордонних справ України / © МЗС України

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Російська делегація у Стамбулі продовжувала відкидати будь-які кроки до припинення вогню,. А пропозиції РФ щодо короткотривалих періодів припинення вогню — не нові

Про це речник Міністерства закордонних справ України та член української делегації Георгій Тихий заявив під час брифінгу за підсумками переговорів України й Росії в Стамбулі у середу, 23 липня.

«Я не стверджую, що це дослівна [російська заява на переговорах у Стамбулі], але приблизно це звучить так: „Ми просуваємося, наступаємо далі, то чому ми маємо припиняти вогонь?“ — заявив Тихий.

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Він також зазначив, що така заява росіян є цинічною, і вони відкидають будь-які кроки до миру.

Як йшлося раніше, що очільник делегації РФ Володимир Мединський нібито говорив про пропозицію Києву розглянути питання оголошення коротких (по 24 чи 48 годин) перемир’я, щоб забрати поранених і тіла військових.

Речник Міністерства закордонних справ України сказав, що такі пропозиції Росії не є новими. Українська делегація чула про це і під час попередніх переговорів.

«Ми чули ще інші „ідеї“ від Росії — перемир’я на Великдень, на день перемог… Але це не справжнє припинення вогню. Якщо йдеться про якісь гуманітарні паузи на невеликих ділянках фронту, те уже час від часу відбувається. Українські та російські командири узгоджують такі речі між собою… Це коротка гуманітарна пауза, але не припинення вогню» — додав він.

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Нагадаємо, під час третього раунду переговорів між Україною та Росією, які відбулися 23 липня у Стамбулі, РФ запропонувала оголошувати короткотривалі перемир’я на лінії фронту.

Зокрема, 23 липня сторони домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб.

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