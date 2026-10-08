Україна відправляє переговорників до США: Зеленський зробив категоричну заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські переговорники вирушать до США вже 9 жовтня і в суботу проведуть там переговори щодо закінчення російсько-української війни. На тлі дипломатичної паузи глава держави Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію.

Про це український президент заявив 8 жовтня під час візиту до Прилук на Чернігівщині, які зазнали смертельної російської атаки, передає Reuters.

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«Не можна з одного боку вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого — говорити, що ми перебуваємо в якомусь… дипломатичному глухому куті», — сказав він.

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За словами президента, українська переговорна команда працюватиме у США у п’ятницю та суботу. Водночас він закликав Вашингтон посилити тиск на Москву.

Зазначимо, що заява Зеленського пролунала на тлі його закликів до Трампа активніше тиснути на Росію.

Якою має бути відповідь Кремлю на терор — що сказав Зеленський у Прилуках

Нагадаємо, президент України пообіцяв мешканцям зруйнованого будинку в Прилуках нове житло та бомбосховище. Глава держави приїхав до міста після кривавої атаки РФ разом з очільником МЗС Великої Британії Едом Мілібендом.

Вони оглянули наслідки ракетного удару російських окупантів. Обоє заявили, що відповіддю Росії на таку цинічну атаку має бути насамперед посилення тиску, щоб змусити її почати переговори., а британський міністр анонсував санкції проти РФ.

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Зеленський сказав, що атаки на цивільні будинки вкотре доводять — Росію не цікавлять перемовини чи мир.

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