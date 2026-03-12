Україна відправила групу військових на Близький Схід: у Кремлі здивували реакцією

Путін і Пєсков. / © Associated Press

Реклама

У Кремлі заговорили про відправлення українських спеціалістів БпЛА на Близький Схід та заявили про «послідовну позиції» Москви у ситуації навколо Ірану.

Таку заяву зробив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

Мовляв, брехливо каже він, Москва «не дає жодних оцінок» та начебто «утримується» від висновків щодо такого рішення України.

Реклама

З його слів, те, що Україна відправила своїх військових фахівців на Близький Схід, є «питанням двосторонніх відносин Києва та країн, які запросили таку допомогу».

Своєю чергою, Росія, каже представник Кремля, нібито дотримується «послідовної позиції» щодо переходу до «політико-дипломатичних методів врегулювання ситуації» навколо Ірану.

Війна в Ірані - заяви Росії

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін звинуватив США та Ізраїль в ескалації на Близькому Сході. З його слів, Іран лише захищається. З його слів, у цій ситуації РФ «не є нейтральною», а свідомо та цілеспрямовано «підтримує Іран».

Водночас The Washington Post пише про те, що Кремль допомагає Ірану бити по об'єктах США. Двоє американських офіційних осіб заявили, що РФ надала Тегерану розвідувальну інформацію, яка може допомогти атакувати американські військові кораблі, літаки та інші стратегічні об’єкти в регіоні.

Реклама

Втім, незважаючи на такі разючі заявив з Москви, США і Росія провели закриту зустріч у Флориді. Американську сторону представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Російську делегацію очолював спецпосланник Кремля Кирило Дмитрієв.