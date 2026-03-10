Україна відправила "команди" до трьох країн Близького Сходу: що Зеленський хоче отримати натомість

Військові місії України в трьох країнах Близького Сходу: Зеленський розкрив деталі / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Володимир Зеленський розповів деталі про місію українських військових на Близькому Сході. Він також назвав пріоритетні для Києва озброєння, бо про додаткові системи Patriot «вже навіть не мріємо».

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

За його словами, Україна відправила три «професійні укомплектовані команди». Вони працюватимуть у трьох різних країнах.

Реклама

«Перші три країни, куди ми відправили, за нашими домовленостями, це Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія», — сказав глава держави.

Що Україна отримає в обмін на допомогу на Близькому Сході

Зеленський заявив, що передусім піднімає питання щодо дефіцитних ракет для систем повітряної оборони — PAC-2 та PAC-3.

Він зазначив, що системи Patriot для України – це пріоритет, але Київ вже готовий погодитися на збільшення постачання ракет до неї, замість отримання додаткових систем Patriot.

"Ми говоримо про різні ракети PAC-2, PAC-3, вже навіть не мріємо про додаткові системи", - сказав президент.

Реклама

«А в цілому, ви знаєте, що ще рік назад ми пропонували США дрон-діл (Drone-deal, угоду про дрони — Ред.), який складався і з перехоплювачів, і не тільки. В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва в об’ємі, який ми сьогодні не використовували», — пояснив він.

Зеленський пояснив, що Україна просто немає фінансів профінансувати все виробництво того, що має спроможності виготовити.

«Те, що сьогодні Близький Схід має запит до нас, все це є частиною „дрон-ділу“. Тому „дрон-діл“ для США є абсолютно актуальним», — підсумував президент.

Нагадаємо, 8 березня президент Зеленський заявив, що Україна відправляє групу військових на Близький Схід.

Реклама

Раніше він розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

Також Зеленський сказав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.