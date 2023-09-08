Україна відреагувала на пропозиції ООН пом'якшити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди

В українському МЗС наголосили, що світ має змусити РФ виконувати її зобов'язання замість того, щоб йти окупантам на поступки.

У МЗС України прокоментували пропозиції Генсека ООН Антоніу Гутерреша послабити санкції проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди.

Позицію України окреслив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу", - наголосили в МЗС.

Там підкреслили, що міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не "посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки".

"Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом", - резюмували в МЗС України.

Нагадаємо, у розпорядження видання BILD потрапив секретний лист генсека Гутерреша, який він надіслав ще 28 серпня голові російського МЗС Сергію Лаврову. Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш припустив, що частина обмежень може бути знята в обмін на відновлення зернової угоди. По суті цього і вимагав Кремль, влаштовуючи шантаж з експортом українського зерна.

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