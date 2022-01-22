Україна відреагувала на скандальну заяву очільника ВМС Німеччини про "Крим, який ніколи не повернеться"

Україна відреагувала на скандальну заяву очільника ВМС Німеччини про "Крим, який ніколи не повернеться"

МЗС вимагає спростування слів від Шенбаха.

МЗС України вимагає пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться".

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі ТСН.

У міністерстві вважають таке висловлювання неприйнятним.

"Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - йдеться в заяві.

У відомстві також здивовані почути сентименти Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені», — додали в МЗС.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований РФ півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

Шенбах вважає, що Крим є "втраченим для України" і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО.

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