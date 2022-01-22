Україна відреагувала на скандальну заяву очільника ВМС Німеччини про "Крим, який ніколи не повернеться"

МЗС вимагає спростування слів від Шенбаха.
МЗС України вимагає пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться".
Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі ТСН.
У міністерстві вважають таке висловлювання неприйнятним.
"Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - йдеться в заяві.
У відомстві також здивовані почути сентименти Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні.
"На території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені», — додали в МЗС.
Нагадаємо, командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований РФ півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.
Шенбах вважає, що Крим є "втраченим для України" і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО.
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