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Україна відреагувала на скандальну заяву очільника ВМС Німеччини про "Крим, який ніколи не повернеться"

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Україна відреагувала на скандальну заяву очільника ВМС Німеччини про "Крим, який ніколи не повернеться"

МЗС вимагає спростування слів від Шенбаха.

МЗС України вимагає пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться".

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі ТСН.

У міністерстві вважають таке висловлювання неприйнятним.

"Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - йдеться в заяві.

У відомстві також здивовані почути сентименти Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені», — додали в МЗС.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований РФ півострів Крим ніколи не повернеться до складу України. 

Шенбах вважає, що Крим є "втраченим для України" і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО.

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