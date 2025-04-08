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Україна відреагувала на скандальну заяву конгресменки Спартц про втрату територій
Конгресменка розкритикувала Зеленського та наполягла на територіальних поступках.
МЗС відреагувало на скандальне інтерв’ю американської конгресвумен, українського походження, Вікторії Спартц, в якому вона пропонувала Україні змиритися з втратою територій.
З’явилася реакція речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
"На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були й залишаться українськими", написав Тихий в мережі X.
Заява конгресвумен Спартц
В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Спартц заявила, мовляв, "не розуміє", як українці "можуть вимагати збереження усіх територій".
"Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація", - цинічно висловилася вона.
Окрім того, Спартц закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру. Нібито, на її думку, з чинним президентом Володимиром Зеленським українці "втратять решту країни".