Україна відреагувала на скандальну заяву конгресменки Спартц про втрату територій

Вікторія Спартц. / © Вікторія Спартц Facebook

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МЗС відреагувало на скандальне інтерв’ю американської конгресвумен, українського походження, Вікторії Спартц, в якому вона пропонувала Україні змиритися з втратою територій.

З’явилася реакція речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були й залишаться українськими", написав Тихий в мережі X.

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Заява конгресвумен Спартц

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Спартц заявила, мовляв, "не розуміє", як українці "можуть вимагати збереження усіх територій".

"Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація", - цинічно висловилася вона.

Окрім того, Спартц закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру. Нібито, на її думку, з чинним президентом Володимиром Зеленським українці "втратять решту країни".

Дата публікації 10:09, 26.03.25 Кількість переглядів 671 Шок! Спецпосланець Трампа заговорив про українську ядерку...