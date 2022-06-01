Україна виграє, а Путін нічого не отримає за свою агресію – Столтенберг

Україна виграє, а Путін нічого не отримає за свою агресію – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 1 червня заявив, що оголошена президентом США Джо Байденом допомога для України допоможе їй виграти війну. Натомість президент Росії Володимир Путін не отримає нічого за свою агресію.

Водночас генсек НАТО наголосив на недопущенні ескалації на східному фланзі Альянсу.

Про це Столтенберг сказав на спільному з держсекретарем США Ентоні Блінкеном брифінгу щодо нової військової допомоги для України 1 червня.

"Цього ранку президент Байден заявив про новий пакет допомоги. Це ще одна демонстрація лідерської провідної ролі США. Ця допомога забезпечить те, що Україна виграє, а Путін не отримає виграш за свою агресію", – сказав Столтенберг.

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"З іншого боку, ми мусимо не допустити ескалації конфлікту на східному фланзі НАТО. Ми мусимо забезпечити, щоб не було жодних помилок, щоб був проведений захист всіх союзників", – додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. Зокрема, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та зміцнюватимуть східний фланг НАТО.

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