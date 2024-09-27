Україна виграє цю війну: Байден заявив про непохитну підтримку США

Президенти України та США обговорили посилення позицій ЗСУ на полі бою.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна виграє війну з російськими агресорами, а США продовжуватимуть підтримувати її на кожному кроці цього шляху.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Джо Байдена у Facebook.
Він заявив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони обговорили посилення позицій України на полі бою.
"Сьогодні, ми з Президентом Зеленським знову обговорили посилення позицій України на полі бою та допомогу у відбудові України, яка стане сильнішою, ніж раніше", - заявив Байден.
Крім того, Байден зазначив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну у її прагненні захиститись від російських загарбників.
"Дві речі очевидні: Україна виграє цю війну і США продовжуватимуть підтримувати її на кожному кроці цього шляху", - заявив презент США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський у США ознайомив сенаторів від обох партій з Планом перемоги.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, якої саме допомоги Україна очікує від партнерів.
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