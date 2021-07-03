Україна виходить із угоди з СНД щодо захисту прав споживачів

Офіційне розірвання документа відбудеться 4 липня.

У неділю, 4 липня, Україна вийде з чергової угоди зі Співдружністю Незалежних Держав (СНД). Цей документ стосується захисту прав споживачів.

"Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року", - ідеться законі України №1551-IX, який президент Володимир Зеленський підписав 15 червня 2021 року.

Нагадаємо, Україна ще від 2014 року поступово виходить з угод з СНД, яким, по суті, керує Росія. Тоді ж Київ перестав платити внески. У лютому 2021-го Україна вийшла з двох угод щодо єдиного повітряного простору та його використання. А в червні Кабмін денонсував угоду про співпрацю в галузі туризму.

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