Україна виконала всі умови для статусу країни-кандидата на вступ до ЄС – Зеленський

Президент очікує, що у червні з'явилося історичне рішення про надання Україні для статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
Україна виконала всі умови, аби отримати статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
Про це розповів Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 8 червня.
Зеленський провів нараду щодо комунікації з Європейським Союзом і з окремими країнами – членами ЄС щодо заявки України та набуття статусу кандидата.
"Дипломатична активність на цьому напрямку не припиняється ні на день. Щоденно я заслуховую звіти, зокрема й щодо підготовки процедурних рішень у Європейському Союзі.
І команда Міністерства закордонних справ, наші дипломати, і команда влади в цілому – усі, абсолютно всі працюють для того, щоб уже в червні з'явилося вагоме історичне рішення, яке ми всі очікуємо", – зазначив він.
Глава держави наголосив, що Україна зі свого боку виконала абсолютно всю необхідну роботу для отримання статусу кандидата.
"Як кажуть у таких випадках: м'яч на полі європейських структур, на полі європейських країн" – підсумував президент.
Нагадаємо, що Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата.
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