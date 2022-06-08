Україна виконала всі умови для статусу країни-кандидата на вступ до ЄС – Зеленський

Україна виконала всі умови для статусу країни-кандидата на вступ до ЄС – Зеленський

Президент очікує, що у червні з'явилося історичне рішення про надання Україні для статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна виконала всі умови, аби отримати статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 8 червня.

Зеленський провів нараду щодо комунікації з Європейським Союзом і з окремими країнами – членами ЄС щодо заявки України та набуття статусу кандидата.

"Дипломатична активність на цьому напрямку не припиняється ні на день. Щоденно я заслуховую звіти, зокрема й щодо підготовки процедурних рішень у Європейському Союзі.

І команда Міністерства закордонних справ, наші дипломати, і команда влади в цілому – усі, абсолютно всі працюють для того, щоб уже в червні з'явилося вагоме історичне рішення, яке ми всі очікуємо", – зазначив він.

Глава держави наголосив, що Україна зі свого боку виконала абсолютно всю необхідну роботу для отримання статусу кандидата.

"Як кажуть у таких випадках: м'яч на полі європейських структур, на полі європейських країн" – підсумував президент.