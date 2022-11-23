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Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН через нові російські атаки

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН через нові російські атаки

Фото: Associated Press

За словами Зеленського, Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на злочини окупантів.

Президент Володимир Зеленський доручив постійному представникові України при ООН Сергію Кислиці звернутися із запитом щодо невідкладного скликання Ради безпеки Організації Об'єднаний Націй після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів.

Про це глава держави написав у Тwitter.

"Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини" - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.

Сьогодні, 23 листопада, Росія завдала чергової серії ударів по українських містах. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нову атаку Росії. 

Крім того, ТСН.ua після сьогоднішніх подій зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців за 9 місяців повномасштабної війни.

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Дата публікації
Перегляди
2730
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