Україна вимагає від Росії третину закордонного майна СРСР - Пристайко

Україна претендує на третину закордонного майна колишнього Радянського Союзу, яке після 1991 року перейшло до РФ.

Україна вимагає від Росії повернути хоча б третину закордонного майна колишнього Радянського Союзу, яке вона привласнила після розпаду СРСР.

Про це повідомив ексміністр закордонних справ, посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному".

"Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які розташовані в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на РФ", – зазначив Пристайко

Дипломат пояснив, що після розвалу СРСР Росія взяла на себе всі борги Радянського Союзк в обмін на його закордонне майно. Україна погодилася з цим, але не ратифікувала документи.

"Наш аргумент був наступний: ми не проти, якщо це справедлива домовленість, тільки покажіть, що Радянський Союз винен, і покажіть активи, які є по світу", – сказав він.

Проте Москва так ніколи і не розкрила інформацію про закордонні активи СРСР та його борги.

Зазначимо, що тема перерозподілу майна колишнього Радянського Союзу піднімалася ще у 2014 році. Тоді МЗС вивчав можливість висунути претензії на 16,37% від усіх активів СРСР на момент його розпаду. Проте тодішній міністр юстиції Павло Петренко виключив можливість подавання позову до міжнародного суду проти Росії.

Раніше очільник Міністертсва оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Росія намагається відновити "імперію зла".

Читайте також: