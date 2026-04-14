ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Україна вперше має достатньо зброї для захисту від ударів РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння, щоб ефективно захищатися від російських атак.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава досягла історичного рівня оборонних спроможностей і нині здатна протистояти російським ударам значно ефективніше, ніж раніше.

Про це він сказав у зверненні з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу.

За словами глави держави, вперше в історії українська армія та суспільство мають достатньо озброєння для захисту країни.

Зеленський наголосив, що Україна зараз перебуває у сильнішій позиції, ніж у попередні історичні періоди, зокрема у 2014 році та у ХХ столітті. Він підкреслив, що держава не лише обороняється, а й здатна завдавати ударів у відповідь по території ворога.

Президент також подякував працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують виробництво української зброї та систем захисту, і відзначив їх державними нагородами.

У своєму зверненні він підкреслив, що розвиток власної оборонної індустрії став одним із ключових факторів посилення безпеки країни та наближення перемоги.

Нагадаємо, що Україна посилює ППО та дрони: Бельгія й Іспанія виділяють по €1 млрд і передадуть F-16.

Україна узгодила з Бельгією та Іспанією ключові напрями оборонної співпраці напередодні засідання у форматі «Рамштайн».

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie