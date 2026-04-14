Україна вперше має достатньо зброї для захисту від ударів РФ — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння, щоб ефективно захищатися від російських атак.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава досягла історичного рівня оборонних спроможностей і нині здатна протистояти російським ударам значно ефективніше, ніж раніше.
Про це він сказав у зверненні з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу.
За словами глави держави, вперше в історії українська армія та суспільство мають достатньо озброєння для захисту країни.
Зеленський наголосив, що Україна зараз перебуває у сильнішій позиції, ніж у попередні історичні періоди, зокрема у 2014 році та у ХХ столітті. Він підкреслив, що держава не лише обороняється, а й здатна завдавати ударів у відповідь по території ворога.
Президент також подякував працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують виробництво української зброї та систем захисту, і відзначив їх державними нагородами.
У своєму зверненні він підкреслив, що розвиток власної оборонної індустрії став одним із ключових факторів посилення безпеки країни та наближення перемоги.
