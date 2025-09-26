Україна встановила дипломатичні відносини з Папуа Новою Гвінеєю

Україна встановила дипломатичні відносини з Папуа-Нова Гвінея

На полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колега з Папуа Нової Гвінеї Джастін Ткаченко підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

Андрій Сибіга подякував партнеру за принципову позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці», — наголосив він.

Очільник МЗС додав, що Україна готова поглиблювати відносини з Папуа Новою Гвінеєю у ключових сферах. Йдеться, зокрема, про глобальну продовольчу безпеку, цифрові технології та гуманітарні ініціативи.

Це вже третій випадок встановлення Україною дипломатичних відносин у 2025 році. Раніше відповідні документи були підписані з Федеративною Республікою Сомалі (11 квітня) та Сирією (24 вересня).

Раніше повідомлялося, що Україна та Сирія підписали документ про відновлення дипломатичних відносин між країнами.

