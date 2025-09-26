ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

Україна встановила дипломатичні відносини з Папуа Новою Гвінеєю

Україна продовжує розширювати коло міжнародних партнерів. У Нью-Йорку відбулося підписання документу про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Папуа Новою Гвінеєю.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Україна встановила дипломатичні відносини з Папуа-Нова Гвінея

Україна встановила дипломатичні відносини з Папуа-Нова Гвінея

На полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колега з Папуа Нової Гвінеї Джастін Ткаченко підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

Андрій Сибіга подякував партнеру за принципову позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці», — наголосив він.

Очільник МЗС додав, що Україна готова поглиблювати відносини з Папуа Новою Гвінеєю у ключових сферах. Йдеться, зокрема, про глобальну продовольчу безпеку, цифрові технології та гуманітарні ініціативи.

Це вже третій випадок встановлення Україною дипломатичних відносин у 2025 році. Раніше відповідні документи були підписані з Федеративною Республікою Сомалі (11 квітня) та Сирією (24 вересня).

Раніше повідомлялося, що Україна та Сирія підписали документ про відновлення дипломатичних відносин між країнами.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новою главою МЗС Великої Британії Іветт Купер.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie