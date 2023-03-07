Україна вступить до НАТО, однак спершу треба пережити війну — президент Європейської народної партії

У ЄС вважають, що Україна обов'язково вступить до НАТО, однак для цього необхідно досягнути миру.

Президент Європейської народної партії, головного міжпартійного об’єднання у Євросоюзі, Манфред Вебер вважає вступ України в НАТО однією з умов архітектури безпеки у Європі. Однак, за його словами, це буде можливо лише після завершення війни.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Вебер заявив, що рішення саміту НАТО у Бухаресті в 2008 році, на якому Україні відмовили у ПДЧ, було помилкою, і врешті-решт цю помилку доведеться виправляти.

"Якщо зараз ми запросили до НАТО Фінляндію та Швецію – то для мене фундаментально ясно, що Україна має рівно те саме право! У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з Росією, тому вибачте, але тепер вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії". Але очевидно, що Україна має пережити війну для того, щоби вступити до НАТО", - сказав лідер Європейської народної партії.

Вебер додав, що абсолютно ясно "і наші українські друзі це знають, що для розширення НАТО нам потрібен мир".

"Держави у війні не можуть доєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була би членом НАТО", - сказав політик.

Вебер підкреслив, що одним із критерії вступу в НАТО є зміцнення державою безпеки Альянсу, і Україна вже сьогодні це робить. Крім того, за його словами, відповідність України цінностям Альянсу є більш ніж очевидною.

"Україна демонструє це буквально щодня, стримуючи жахливу російську машину війни. Ви довели свою безпекову спроможність", - сказав він.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж до Європейського Союзу. За його словами, Україна є найкращим іміджмейкером Північноатлантичного альянсу і "сьогодні всі розуміють, що шансів у війні з НАТО Росія не має".

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