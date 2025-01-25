Україна втратить третину території та ніколи не буде в НАТО: Фіцо зробив скандальну заяву

Фіцо також не погоджується з ідеєю, що Європейський Союз повинен брати на себе більшу відповідальність за підтримку України.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "Україна втратить третину своєї території на користь Росії і буде окупована іноземними військами".

Про це повідомило видання Dennikn.

Фіцо заявив, що "Україна ніколи не буде в НАТО" та матиме великі труднощі з євроінтеграцією. Він також вважає, що Україна дозволила Заходу використати себе у війні з Росією, спрямованої на її економічне послаблення.

"Я дуже вітаю, що є ознаки спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним", - заявив Фіцо.

Однак він підкреслив, що не погоджується з ідеєю, що Європейський Союз повинен брати на себе більшу відповідальність за підтримку України, якщо адміністрація Трампа перегляне свою позицію щодо Києва.

Нагадаємо, у Словаччині тисячі людей вийшли на вулиці проти уряду Фіцо.

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