Україна введе санкції за проведення виборів до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі

Україна введе санкції за проведення виборів до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі

РФ не має права проводити вибори на окупованих територіях, тому учасники цього процесу будуть під санкціями України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за проведення виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Про це він сказав на брифінгу РНБО у п'ятницю, 17 вересня.

"Переважна більшість санкцій стосується питання, яке сьогодні є на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей, - це "вибори" в так звану Державну думу РФ. Ми впевнені, що на цих територіях РФ не має права проводити вибори. Тому усі учасники цього процесу – члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах – вони будуть під санкціями нашої країни", - заявив Данілов.

За його словами, на засіданні РНБО сьогодні відпрацювали перший список осіб, які потраплять під обмеження. Санкції має ввести в дію президент своїм указом. Вони стосуватимуться 53 членів територіальних виборчих комісій і 33 кандидатів до Держдуми.

Данілов також звернувся до іноземців, які збираються брати участь на виборах на окупованих Росією українських територіях.

"Ми маємо бажання попередити усіх іноземних громадян, які мають бажання брати участь в цьому фарсі на території Донецької і Луганської області та на території Криму. Якщо вони там з’являться у якості офіційних спостерігачів під час виборів, незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть іншими посадовими особами, ми попереджаємо, вони обов’язково будуть під санкціями нашої країни", - зазначив секретар РНБО.

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