Зеленський запровадив санкції проти компаній РФ і Китаю, які розробляють дрони з ШІ

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №599/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 серпня про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Про це йдеться в заяві уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, повідомляє РБК-Україна.

Новий пакет санкцій спрямований на компанії та організації, які беруть участь у розвитку російських безпілотних технологій з використанням штучного інтелекту. За словами Власюка, санкції мають стратегічне значення, оскільки обмежують ключові ланцюги у виробництві ударних дронів, здатних завдавати значних втрат на полі бою.

Російські компанії під обмеженнями

До списку потрапили:

«Прогматик " — виробник малогабаритного FPV-камікадзе дрона «Мікроб 10» з електронним автопілотом і системою автоматичного захоплення цілі.

«Розумні птахи " — випускає БпЛА «Сорока» з бойовим навантаженням до 3,5 кг, оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний оминати зони радіотіні та перешкоди РЕБ.

Китайські постачальники комплектуючих

Санкції також торкнулися китайських компаній, які постачають комплектуючі для дронів:

Dongguan Standard Trading Co.

Zhejiang Lianxing Machinery Co.

Гуанчжоу Бенцюань Імпорт & Експорт

Шеньчжень Sky Bow Navigation Technology

Харбін Bin-Au Technology Development

Topscom Precision Industry

Вони постачають двигуни, камери, мікросхеми, транзистори, резистори, резонатори, навігаційні приймачі та маршрутизатори для російських безпілотників.

Санкції проти центрів ШІ та безпілотних систем

Під обмеження потрапили також:

Центр технологій штучного інтелекту «Нейролаб», який розробляє і тренує ШІ-моделі для дронів, що дають їм змогу самостійно орієнтуватися і супроводжувати цілі.

Центр безпілотних систем і технологій (ЦБСТ), створений для розвитку інновацій у сфері безпілотних систем.

Власюк підкреслив, що обмеження спрямовані на зменшення здатності Росії використовувати автономні ударні дрони на полі бою.

Санкції покликані стримувати розвиток технологій, які дають змогу дронам завдавати значної шкоди, і наголошують на важливості міжнародної координації в контролі за високотехнологічним озброєнням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вдосконалені російські «Шахеди» з вбудованою камерою і штучним інтелектом з машинним зором несуть більшу загрозу, оскільки не роблять різниці між військовою і цивільною ціллю.