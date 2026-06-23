"Україна виходить переможницею": ексголова МЗС Польщі розніс владу за скандал з орденом для Зеленського

Ексочільник МЗС Польщі Яцек Чапутович / © Associated Press

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Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого орла стало стратегічною помилкою. Цей крок лише послабив позиції Варшави на міжнародній арені.

Таку думку ексочільник МЗС Польщі Яцек Чапутович висловив у ефірі Polsat News.

Колишній міністр заявив, що Варшава програла дипломатичне протистояння з Києвом через рішення Навроцького. За словами Чапутовича, дії польського лідера були хибними та не дали жодного результату.

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«Президент Навроцький вживає неправильних заходів. Перш за все, це просто неефективно, бо, звісно, треба вимагати поваги до нашої пам’яті про жертв на Волині. Натомість виявилося, що він вжив цих заходів, відібрав орден, і це скрізь коментують та критикують. Натомість ніщо не вказує на те, що Україна змінить цю назву (для військового підрозділу „імені героїв УПА“ — ред.). Іншими словами, ми не виграли цей обмін ударами«, — висловився ексочільник МЗС Польщі.

Коментуючи значну підтримку рішення Навроцького серед поляків, яку демонструють соціологічні опитування, дипломат зауважив, що суспільство не завжди усвідомлює всі міжнародні обставини.

«Громадська думка не завжди розуміє обставини (у міжнародній політиці — ред.), а вони такі, що наша позиція дуже ослабла«, — зазначив Чапутович.

На його думку, цей конфлікт послабив міжнародні позиції Польщі та може вплинути на її роль у процесах, пов’язаних з Україною.

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«Я говорю про зниження значущості Польщі. До нас ставитимуться з підозрою. (…) Нас не запрошуватимуть до участі в різних рішеннях, які ухвалюватимуться щодо України. Наш статус, міжнародна позиція Польщі суттєво знизилися, і після цього вчинку вони знизяться ще більше», — пояснив дипломат.

Чапутович переконаний, що Польща більше не сприймається як держава, готова зробити вагомий внесок у підтримку України.

Також він зазначив, що західні партнери розглядають Варшаву як сторону, яка ускладнює досягнення домовленостей.

«Гадаю, що й ця образа на адресу президента Зеленського, безперечно, не сприятиме тому, щоб Україна боролася за місце Польщі за столом (переговорів — ред.). Адже це був дуже недружній жест«, — зауважив ексміністр.

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Водночас він наголосив, що присвоєння українському підрозділу імені «героїв УПА» було неприйнятним для Польщі.

«Це дуже болісно для Польщі. Адже ці злочини геноциду на Волині дійсно мали місце», — сказав Чапутович.

На його переконання, у цій ситуації Польща мала вдатися до інших дипломатичних механізмів, а не до позбавлення нагород.

«Це могла бути дуже серйозна дипломатична нота, це міг бути виклик посла, а навіть резолюція Сейму, але не щось з іншої категорії, щось, що стосується питань гідності, тобто позбавлення ордена», — пояснив ексочільник МЗС.

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Підсумовуючи, Чапутович заявив, що в цій ситуації Україна отримала дипломатичну перевагу.

«Україна виходить переможницею, бо зберегла зміну назви. Вона повернула ордени — не лише президент Зеленський, а й вищі посадовці адміністрації — і поставила нас у скрутне становище», — резюмував дипломат.

Окремо він звернув увагу на невизначеність щодо участі Зеленського у конференції з відбудови України, яка має відбутися у Ґданську.

«Якщо Зеленський не приїде, це буде приниженням для польської держави», — сказав ексміністр.

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Скандал між Україною та Польщею — останні новини

Напруженість у відносинах між Польщею та Україною загострилася через історичні суперечки навколо УПА. На цьому тлі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував у соцмережі слова Папи Івана Павла II, сказані 25 років тому у Львові, про необхідність очищення історичної пам’яті та побудову спільного майбутнього на основі поваги і солідарності, а не розбіжностей.

Зауважимо, що польська митниця вже два місяці блокує вантажі «Укрпошти», вимагаючи детальних перевірок навіть на дрібні товари, що змусило компанію перенаправити транзитні потоки. Хоча для клієнтів доставка залишається стабільною, нова логістика через довший шлях коштує дорожче. Польська сторона пояснює свої дії дотриманням законодавства ЄС. У ДПСУ підтвердили, що на українському боці проблем немає — складнощі виникають саме після перетину кордону, через що деякі фури змушені повертатися назад.

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