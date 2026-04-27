Україна викликає посла Ізраїлю і готує ноту протесту: що сталося

МЗС готує ноту протесту для Ізраїлю через ігнорування українських вимог / © Associated Press

Сьогодні, 27 квітня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про запрошення посла Ізраїлю Михайла Бродського до МЗС для вручення ноти протесту.

Про це дипломат повідомив у соцмережах.

За словами Сибіги дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати.

«Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи», — дивується глава МЗС.

Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне судно з вкраденим зерном з окупованих територій, Сибіга вкотре застеріг Ізраїль від прийняття вантажу та нанесення шкоди нашим відносинам.

«У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю до МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та прохання вжити відповідних заходів», — підсумував міністр.

Нагадаємо, до ізраїльського порту Хайфа знову прибуло російське судно з партією викраденого зерна з України. За інформацією журналістів розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець», на судні «Панормітіс» — понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн іншого збіжжя. Осінтери зазначають: є непрямі ознаки того, що весь вантаж вивезений із Керчі та Бердянська.

Це вже вдруге, коли Ізраїль приймає судно з викраденим в Україні зерном. Інформацію підтвердило джерело видання Axios, заявивши, що цього разу Київ готовий діяти жорсткіше. Якщо вантаж не відхилять, Україна задіє повний спектр дипломатичних та міжнародно-правових заходів. Ізраїль продовжує ігнорувати запити щодо попереднього судна, що сприймається як відвертий «ляпас».

Перший раз такий інцидент стався 16 квітня. Тоді Ізраїль дозволив розвантажити у своєму порту та відпустив російське судно з вкраденим українським зерном попри застереження Києва.

Дата публікації 20:08, 27.04.26

