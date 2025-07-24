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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна виступає за зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі відреагували

У Москві заявляють, мовляв, така зустріч має бути ретельно підготовлена.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Під час переговорів у Стамбулі 23 липня Україна запропонувала провести зустріч президента Володимира Зеленського і “фюрера” Володимира Путіна за участі лідерів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та США Дональда Трампа. У Кремлі дають неоднозначні відповіді на це.

З’явилися заяви очільника делегації РФ, помічника диктатора Володимира Мединського і речника Кремля Дмитра Пєскова.

“Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку”, - неоднозначно висловився Мединський.

За його слів,, для проведення такої зустрічі потрібно опрацювати умови угоди та нібито зрозуміти, що "на цій ній обговорювати". Представник “фюрера” каже, що зустріч Зеленського з Путіним має бути "відповідним чином підготовлена”. Мовляв, цю позицію російська делегація "донесла" представникам України.

Тим часом речник Путіна Пєсков більш скептично поставився до ідею зустрічі Зеленського і Путіна до кінця серпня. З його слів, “враховуючи обсяг роботи, важко уявити, як стрибкоподібно подолати цю "відстань".

“Київ розмовами про зустріч лідерів намагається поставити візок попереду коня”, - нахабно заявив представник Кремля.

Нагадаємо,а вчора, 23 липня у Стамбулі відбулися треті переговори України і Росії. Під час зустрічі домовилися про обміни військових і цивільних осіб. Рішення про четвертий раунд переговорів РФ та України ухвалюватиметься після виконання нових домовленостей.

Відомо, що Україна озвучила російській стороні три основні умови під час третьої зустрічі. Це - повне та безумовне припинення вогню, повернення всіх полонених українців та організація зустрічі глав держав - Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових меж, запропонованих партнерами.

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