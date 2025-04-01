Угода про мінерали: Сибіга розповів на якому етапі перемовини з США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

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Україна вже почала консультації з США щодо тексту угоди про корисні копалини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу 1 квітня.

Міністр підтвердив, що його відомство 28 березня отримало новий текст угоди щодо ресурсів від американської сторони.

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Станом на зараз вже відбувся один раунд консультацій із США щодо тексту документа.

Для підписання важливо, щоб він відповідав обопільно національним інтересам як США, так і України.

«Текст угоди, який передбачатиме подальшу посильну присутність потужного американського бізнесу — це також внесок у безпекову інфраструктуру України. Це завжди важливо», — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph дуже критично оцінило останню версію угоди про копалини, яку пропонують підписати США.

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