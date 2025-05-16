ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Україна вже почала роботу над поверненням полонених додому: подробиці

Якщо цей обмін відбудеться, то він стане одним із наймасштабніших за час повномасштабного вторгнення РФ, і українська сторона налаштована повернути всіх, кого зможе.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що процес повернення українських військовополонених офіційно стартував.

Про це повідомляє «Ми-Україна».

За словами Скібіцького, російська сторона погодилася на масштабний обмін, який охоплює близько 1000 осіб. Уже відсьогодні українська сторона починає перевірку та узгодження списків.

«Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною — нам вже повертали тіла наших загиблих героїв. Тому ми будемо робити все можливе, аби кожен громадянин України, що потрапив у полон, повернувся додому. Ми на них чекаємо, ми будемо їх вітати і продовжимо діалог з росіянами», — зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів в Стамбулі сторони обговорили ключові питання: припинення вогню та обмін полоненими.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie