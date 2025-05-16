Україна вже почала роботу над поверненням полонених додому: подробиці

Вадим Скібіцький

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що процес повернення українських військовополонених офіційно стартував.

Про це повідомляє «Ми-Україна».

За словами Скібіцького, російська сторона погодилася на масштабний обмін, який охоплює близько 1000 осіб. Уже відсьогодні українська сторона починає перевірку та узгодження списків.

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«Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною — нам вже повертали тіла наших загиблих героїв. Тому ми будемо робити все можливе, аби кожен громадянин України, що потрапив у полон, повернувся додому. Ми на них чекаємо, ми будемо їх вітати і продовжимо діалог з росіянами», — зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів в Стамбулі сторони обговорили ключові питання: припинення вогню та обмін полоненими.