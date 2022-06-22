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Україна вже цього тижня може стати кандидаткою на вступ до ЄС: Стефанішина розповіла, чому це важливо

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Україна вже цього тижня може стати кандидаткою на вступ до ЄС: Стефанішина розповіла, чому це важливо

Фото: Pexels

Україна вже цього тижня може отримати статус кандидатки на вступ до Європейського союзу.

Як країна-кандидатка Україна отримає доступ до фондів Євросоюзу, що може допомогти у після воєнному відновленні економіки. 

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. 

Посадовиця зазначила, що майже всі країни оголосили про готовність проголосувати за надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС. 

"Ми очікуємо, що таке рішення буде підтримано 24 червня. Враховуючи високий рівень консенсусу, який є на цей момент, можливо навіть таке рішення буде ухвалено завтра ввечері. Ми готуємось вже до виконання умов, які передбачила Європейська комісія", - сказала Стефанішина. 

Вона додала, що після надання статусу члена ЄС у пріоритеті буде відновлення України та політична підтримка. 

"Як країна-кандидат ми отримаємо доступ до фондів ЄС, а це зовсім інші кошти, які ми отримували до цього", - пояснила віцепрем'єр-міністерка. 

Нагадаємо, Євросоюз готовий відкрити двері Україні та надати нашій державі статус кандидата у члени ЄС.

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