Україна вже давно демонструє ефективність на полі бою: у Пентагоні запевнили, що й надалі підтримуватимуть ЗСУ

Сполучені Штати Америки планують й надалі рішуче підтримувати Україну зброєю, проведенням навчань та забезпеченням фахових порад щодо застосування західної тактики ведення бойових дій.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Ми продовжимо підтримувати їх, і ми продовжимо надавати їм найкращі поради, але, зрештою, Україна сама плануватиме й виконуватиме власні операції», - зазначив представник Пентагону.

Він додав, що Україна вже давно демонструє ефективність на полі бою. Райдер нагадав, що ЗСУ повернули 50% захоплених РФ територій та продовжують важку боротьбу попри те, що росіяни кидають в бій значну кількість сил і засобів.

Також Сполучені Штати надалі тісно співпрацюватимуть із міжнародною спільнотою.

У цьому контексті представник США нагадав, що лише в середу відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, що раніше Білий дім зробив заяву про Авдіївку.

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