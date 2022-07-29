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Україна вже готова експортувати зерно, проте чекає на сигнал - Зеленський

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Україна вже готова експортувати зерно, проте чекає на сигнал - Зеленський

Фото: ТСН.ua

Україна готова експортувати своє зерно в інші країни світу. Проте зараз ми чекаємо на сигнал від міжнародних партнерів.

Про початок транспортування українського зерна повідомляють міжнародні партнери. Водночас Україна вже готова експортувати врожай.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

“Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування. Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що посли країн G7 приїхали до Одеси, аби проконтролювати виконання "зернової угоди".

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