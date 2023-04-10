Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретної інформації - CNN

Суворо секретні документи Пентагону, які потрапили в Інтернет за останні тижні, дали рідкісне вікно в те, як США шпигують як за союзниками, так і за ворогами, глибоко обуривши американських чиновників, які побоюються, що викриття можуть поставити під загрозу конфіденційні джерела та скомпрометувати важливі зовнішні відносини.

Про це пише CNN.

Деякі з документів, які офіційні особи США вважають автентичними, викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

Інші розкривають ступінь проникнення США в російське Міністерство оборони та російську організацію найманців Вагнера, переважно через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або піддані небезпеці.

Ще інші розкривають ключові недоліки українського озброєння, протиповітряної оборони, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян – і саме тоді, коли США та Україна почали розробляти більш взаємно довірливі стосунки над обміном розвідданими.

Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік інформації, повідомило CNN джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила в неділю, що Пентагон підтримав «міжвідомчі зусилля» для оцінки впливу витоку.

Також читайте Витік американських секретних документів показав наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки - NYT

«Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати вірогідність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та строго секретні матеріали», — сказав Сінгх у заяві. «Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів».

Сінгх додав, що офіційні особи США спілкувалися з союзниками та партнерами на вихідних щодо витоку інформації та поінформували «відповідні комітети Конгресу».

За словами офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для обмеження потоку таких дуже конфіденційних документів, які зазвичай доступні в будь-який день сотням людей в уряді.

Об’єднаний штаб, до складу якого входить найвище керівництво Міністерства оборони у формі, яке консультує президента, вивчає свої списки розсилки, щоб дізнатися, хто отримує ці звіти, сказав чиновник оборони. Багато документів мали позначки, які вказували на те, що вони були виготовлені розвідувальним підрозділом Об’єднаного штабу, відомим як J2, і, схоже, були документами для інструктажу.

Сінгх заявив у п'ятницю, що департамент продовжує розглядати це питання, і звернувся до Міністерства юстиції, яке окремо підтвердило CNN, що почало розслідування джерела витоку.

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом, опублікували в соціальних мережах.

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США.

Читайте також:

Китай розсекретили - серйозний витік інформації про співпрацю з РФ