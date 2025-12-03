Україна й Росія зайшли в глухий кут у перемовинах - експерт

Президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Україна опинилася у переговорах із Росією «майже на нульовій позначці», і процес може повернутися у вихідну точку через відсутність можливості знайти компромісні рішення.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі «Радіо NV».

За словами експерта, реальна перспектива для предметних переговорів може з’явитися не раніше весни або літа наступного року. Він нагадав про припущення керівника ГУР МО Кирила Буданова, який раніше припускав можливість «вікна для діалогу» приблизно у середині лютого.

«На мій погляд, якщо таке вікно і виникне, то скоріше у весняно-літній період», — зазначив Попович.

Він додав, що на політичну динаміку можуть вплинути економічні труднощі РФ, які стають дедалі помітнішими. Водночас Україна також залежна від позиції Євросоюзу, який продовжує внутрішні дискусії щодо використання заморожених російських активів на користь Києва.

Інформаційний тиск РФ

Попович звернув увагу, що після зустрічей представників США з українською стороною Кремль активізував поширення маніпулятивних повідомлень щодо ситуації на фронті.

За його словами, російська влада конструює «альтернативну картину» воєнних подій.

«Пішов потік інформації з паралельної реальності — про нібито взяття Покровська, Вовчанська, оточення Мирнограда», — сказав оглядач.

Експерт наголосив, що Путін намагається нав’язати американським переговірникам уявлення про успіхи, яких немає насправді.

Попович зазначив, що диктатору потрібні гучні заяви й демонстративні символічні дії, аби «довести свою версію подій та поставити під сумнів позицію України».

Він підкреслив, що після подібних інформаційних вкидів російські війська традиційно активізують штурми, щоб створити хоч якусь видимість підтвердження пропагандистських заяв.

Плани Кремля щодо «буферних зон»

Оглядач також прокоментував чергові заяви Путіна про можливість створення так званих «буферних територій» уздовж кордону.

За його словами, Москва вже намагалася реалізувати такі сценарії в Сумській та Харківській областях, зокрема в районі Вовчанська. Подібні плани були й щодо Чернігівської області, проте цього року їх реалізувати не вдалося.

Попович наголосив, що ці ідеї залишаються на порядку денному Кремля, що свідчить про відсутність реального руху до мирного врегулювання.

«Путін формує нові задачі на наступний рік — це зима або весна 2026-го. Йдеться про спробу повністю захопити Донецьку область. І, на превеликий жаль, місця для миру в його планах немає», — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін відхилив мирну пропозицію США та України під час зустрічі з американською делегацією в Москві 2 грудня.